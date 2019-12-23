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"تداول" تضيف 6 شركات لمؤشر السوق السعودي

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"تداول" تضيف 6 شركات لمؤشر السوق السعودي "تداول" تضيف 6 شركات لمؤشر السوق السعودي

الرياض ـ مباشر: أعلنت السوق المالية (تداول)، عن انضمام أسهم 6 شركات إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشرات القطاعات.

وأوضحت "تداول"، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الأسهم الجديدة، شملت شركة اللجين، التي تم ضمها للمؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع المواد الأساسية.

وأشارت إلى أنه تم ضم أسهم الشركات الخمس، المنتقلة من السوق الموازي "نمو"، للسوق الرئيسية، التي شملت شركة الكثيري القابضة، وثوب الأصيل، و"أبو معطي"، وريدان الغذائية وباعظيم التجارية.

وبينت "تداول"، أنه تم إضافة هذه الشركات إلى مؤشر السوق، ومؤشرات قطاعات المواد الأساسية، والسلع طويلة الأجل، وتجزئة السلع الكمالية، والخدمات الإستهلاكية.

وتم انضمام أسهم أرامكو السعودية، لمؤشر السوق السعودي ومؤشر قطاع الطاقة، اعتبارا من جلسة الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2019 (بعد 5 جلسات تداول)، وفقا لمنهجية المؤشرات المحدثة.

واستقبل سوق الأسهم السعودية "تداول" يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول  2019، أسهم أرامكو السعودية، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة.

وواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه بنهاية جلسة اليوم الاثنين، مسجلا ارتفاعه السابع على التوالي، ليقفز إلى أعلى مستوياته منذ 4 أشهر، وسط ارتفاع ملحوظ للسيولة. 

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مباشر (اقتصاد)

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