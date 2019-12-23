قتيلان في قصف للنظام السوري على "خفض التصعيد" بإدلب

جي بي سي نيوز :- قُتل مدنيان سوريان، في غارات جوية نفذتها طائرات النظام على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول، الأربعاء، بأن قوات النظام قصفت مدينة معرة النعمان وبلدة جرجناز وقرى الغدفة ومعرشورين ومعر شمارين وخان سبل وببيلا التابعة لإدلب.

وقالت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) للأناضول، إن القصف في معرة النعمان أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، فضلا عن إصابة عدد كبير منهم.

وأضافت أن هجمات النظام مستمرة على مناطق خفض التصعيد وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

ويشن النظام السوري هجمات برية وجوية ممنهجة ضد مناطق سكنية تقع على جانبي الطريق السريع "إم4" الذي يربط حلب بدمشق و"إم5" الذي يربط حلب بمدينة اللاذقية.

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

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