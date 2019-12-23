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هيئة المنافسة السعودية تسمح باندماج شركتين تأمين

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هيئة المنافسة السعودية تسمح باندماج شركتين تأمين هيئة المنافسة السعودية تسمح باندماج شركتين تأمين

الرياض – مباشر: قررت الهيئة العامة للمنافسة ، اليوم الاثنين، عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "متلايف".

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تقدم كل من شركة ولاء للتأمين التعاوني، وشركة "متلايف والمجموعة السعودية الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "متلايف إيه آي جي العربي"، بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي من خلال الاندماج بينهما.

ووقعت شركة ولاء للتأمين، في سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة متلايف إيه آي جي العربي؛ سعياً لشراء كامل أسهم مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي مشيرة إلى أن عملية المبادلة ستتم عبر زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي.

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