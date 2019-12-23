السوق السعودي يرتفع للجلسة السابعة ويقفز لأعلى مستوى بـ4 أشهر

الرياض- مباشر: واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه بنهاية جلسة اليوم الاثنين، ليسجل ارتفاعه السابع على التوالي، ويصل لأعلى مستوياته منذ 4 أشهر، وسط ارتفاع في السيولة وتعافي شبه جماعي للقطاعات.

وبالختام ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.39 بالمائة إلى مستوى 8416.39 نقطة رابحاً نحو 115.66 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 22 أغسطس/ آب الماضي.

وشهدت التداولات ارتفاعاً بالمقارنة بجلسة أمس الأحد، وجرى التعامل على 219.69 مليون سهم مقابل 173.486 مليون سهم أحجام تداول السوق السعودي أمس، كما قفزت السيولة إلى 5.25 مليار ريال، مقارنة بـ 4.03 مليار ريال.

وتصدر الارتفاعات سهم سلامة بنسبة 9.93 بالمائة، وتلاه سهم التأمين العربية بنسبة 9.93 بالمائة، كما حقق سهم وفرة ارتفاعاً بنسبة 9.88 بالمائة.

وفي المقابل تصدّر الخزف التراجعات بنسبة 3.24 بالمائة، وتلاه سهم معدنية بنسبة 2.43 بالمائة، وتلاه سهم أنعام القابضة بنسبة 2.23 بالمائة.

وتصدر سهم أرامكو السعودية نشاط الأسهم في السيولة بنحو 29 مليون سهم وبقيمة 1.03 مليار ريال.

وارتفع أداء أغلب القطاعات بإستثناء قطاع وحيد متراجع وهو تجزئة الأغذية المتراجع بنسبة 0.14 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.65 بالمائة، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.36 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاعات قطاع الطاقة بنسبة 0.89 بالمائة.

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