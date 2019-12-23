الليرة التركية تتراجع مع ضعف التداولات بأصول الأسواق الناشئة

مباشر: تحولت الليرة التركية للهبوط خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن كانت أكبر الرابحين بين أصول الأسواق الناشئة.

وشهدت غالبية عملات دول الأسواق الناشئة تغييراً محدوداً اليوم مع انخفاض أحجام التداول في الأسبوع الجاري والذي يشهد عطلات رسمية خاصة باحتفالات الكريسماس.

وزاد المشاركون في السوق من استثماراتهم في أصول الأسواق الناشئة مؤخراً بسبب التفاؤل التجاري حيال الهدنة بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت الصين أعلنت اليوم تقليل التعريفات الجمركية على قائمة من السلع الأمريكية.

ولايزال المستثمرون يترقبون مدى إمكانية فرض عقوبات أمريكية ضد تركيا، على خلفية أزمة الصواريخ الروسية.

وكان البنك المركزي في تركيا قد خفض معدل الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، مع تحسن أداء النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم.

وبحلول الساعة 12:49 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليسجل الدولار 5.9435 ليرة.

لكن في وقت سابق من التعاملات كانت الليرة التركية مرتفعة أمام الدولار عند مستوى 5.9230 ليرة لكل دولار، قبل أن تعكس اتجاهها.