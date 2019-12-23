تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة لجميع الشركات وذلك من بداية التداول في يوم الاحد 1441/05/03هـ الموافق 2019/12/29م. وايضاً انضمام أسهم الشركات التالية إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشرات القطاعات:
1- شركة اللجين (المواد الأساسية).
2- شركة الكثيري القابضة (المواد الأساسية).
3- شركة ثوب الأصيل (السلع طويلة الاجل).
4- شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (تجزئة السلع الكمالية).
5- شركة ريدان الغذائية (الخدمات الإستهلاكية).
6- شركة باعظيم التجارية (تجزئة السلع الكمالية).
السوق المالية السعودية ( تداول ) تعلن عن صيانة المؤشرات للربع الرابع 2019 م
تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة لجميع الشركات وذلك من بداية التداول في يوم الاحد 1441/05/03هـ الموافق 2019/12/29م. وايضاً انضمام أسهم الشركات التالية إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشرات القطاعات: