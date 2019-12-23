أحمد الخطيب: استراتيجية سعودية وطنية لتحويل السياحة لقطاع استثماري

الرياض – مباشر: اختتمت، اليوم الاثنين، الدورة الـ 25 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة الـ 22 للمجلس السياحي العربي للسياحة في مدينة الأحساء السعودية عاصمة السياحة العربية للعام 2019.

وترأس الاجتماعات، وفقا لبيان للهيئة العامة للسياحة السعودية، أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بحضور وزراء السياحة العرب وعدد من المنظمات العربية والدولية.

وقال الخطيب، إن السعودية أعلنت هذا العام فتح أبوابها للسياح من مختلف بلدان العالم، مشيراً إلى أن هذا الخيار يأتي ليترجم جزءاً من رؤية المملكة 2030.

وأضاف الخطيب، أن المملكة تعمل وفقاً لاستراتيجية وطنية تسعى لتحويل السياحة إلى قطاع استثماري ضخم يحقق عوائداً تصل إلى 10 بالمائة من الدخل القومي، ويساهم في تقليص البطالة لتصل إلى 6 بالمائة؛ من خلال توفير نحو مليون فرصة وظيفية إضافية بحلول عام 2030.

وتابع: "إننا في المملكة نتطلع إلى أن نصبح خامس بلد حاضن للسياح على مستوى العالم باستقطاب نحو 100 مليون زيارة في 2030".

وأشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، إلى أن هذه الاجتماعات تأتي لتؤكد على أهمية العمل العربي المشترك في مجال السياحة، معتبراً أن المملكة وبقية الدول العربية لديها فرص سانحة للارتقاء بهذا القطاع وتحويله إلى مصدر هام لدعم اقتصاديات الدول العربية، يتوازى مع متوسط إسهام السياحة عالمياً في الدخل القومي والذي يصل إلى 10 بالمائة، بينما هو حالياً في حدود 3 بالمائة فقط في العالم العربي.

وأكد الخطيب، أن نتائج الاجتماعات سوف تكون ذات تأثير إيجابي مباشر يسهم في تحقيق مخرجات حقيقية ترفع العوائد الاقتصادية وتزيد من فرص العمل، موضحاً أن هذا الأمر يتحقق بزيادة التنسيق بين مختلف الدول العربية من خلال أمور عدة من ضمنها إتاحة الفرص التدريبية للعاملين في القطاعات السياحية وزيادة ضخ الاستثمارات، وإيجاد منظومة للأمن السياحي، وكذلك إيجاد منظومة متناغمة مع ما تحقق عالمياً.

وأردف قائلا: "إن العمل السياحي المشترك لا يهدد أي بلد عربي، بل إنه يزيد من الخيارات أمام السياح، الأمر الذي يجعل جميع البلدان العربية تستفيد من الزيادة السنوية للسياح على مستوى العالم".

وأعلن الخطيب، أن المملكة وجهت الدعوة إلى وزراء السياحة للمشاركة في منتدى السياحة الميسرة الذي سينعقد في 2020 في الرياض؛ بهدف الاطلاع على تجارب المملكة في مجال أنسنة المدن ومشروع المسار الرياضي في العاصمة الرياض ومشاريع جودة الحياة التي تساهم في تقديم سياحة ميسرة.

وقال الخطيب، إن المملكة قدمت مبادرة لإقامة برنامج عربي لتنمية الموارد البشرية السياحية، إضافة إلى مشروع يهدف لتنمية الدراسات والأبحاث التي تهدف للوصول إلى مخرجات واضحة تمكن من استغلال كافة فرص التعاون والتكامل العربي في مجال السياحة.

ونوه بإطلاق "المنصة الوطنية للرصد السياحي" لتصبح مركزاً شاملاً الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي، بهدف مراقبة أداء منشآت الإيواء والحركة السياحية، إيماناً منا بمساهمة التحول الرقمي في تطوير القطاع وجذب الاستثمارات.

وناقش الاجتماع تحديات الأمن السياحي وآليات مواجهتها، واستعرض المسودة المحدثة لوثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، وكذلك تفعيل الاستفادة من المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة.

وجرى خلال الاجتماع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لعام 2020 – 2021، والذي ضم كلاً من المملكة، والبحرين، والأردن، والمغرب، والعراق، ومصر، وتونس.

وتم الاتفاق على أن تكون الدورة 27 لمكتبه التنفيذى في العام 2020 في القاهرة، كما تم اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية في العام المقبل.

ترشيحات:

النيابة السعودية تُعلق على تعاون تركيا بتحقيقات قضية خاشقجي

النيابة العامة السعودية:براءة 10 أشخاص بقضية خاشقجي لعدم كفاية الأدلة

النيابة العامة السعودية: الحكم بالقصاص على 5 متهمين بقضية خاشقجي

وزير سعودي: تحقيق مستهدف 2020 بتقليص الفجوة بين النساء والرجال بالوظائف

وزير العمل السعودي: إصدار 1.2 مليون تأشيرة خلال 2019

وزير التعليم السعودي يعلق على تأجيل لائحة الوظائف الجديدة

تمديد الساعات الإضافية للبنوك السعودية يوم السبت بشأن القرض العقاري

التجارة السعودية تتيح إصدار تراخيص تخفيضات منتصف العام الدراسي

"موانئ دبي" توقع عقود تطوير ميناء جدة بـ2.4 مليار دولار

السعودية للكهرباء: العدادات الذكية تعزز دقة الفواتير وترشيد الاستهلاك

وزير الخدمة المدنية السعودي: إصدار لائحة جديدة للوظائف الصحية

تقرير:رفع أرامكو السعودية أسعار المواد الأولية ينعكس على الهوامش الربعية