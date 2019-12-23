اعلان الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة

أولاً : شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة

1-مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) في 11/12/2017م ( مرفق ) .

2-أن لا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة .

3-ألا يشغل المرشح عضوية في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.

4-أن لا يكون المرشح موظفاً حكومياً .

5-أن يتمتع المرشح بالمؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة بمستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب .

6-أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفعال والتفكير الاستراتيجي ولديه الوقت الكافي لتنفيذ مهام ومسؤوليات العضوية .

7-أن يتمتع المرشح بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل المماراسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية .

8-أن تتوافر في المرشح القدرة على التوجيه وذلك بتوافر القدرات القيادية والفنية والإدارية والسرعة في اتخاذ القرار واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة .

9-أن يكون المرشح قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها .

10-أن يلتزم المرشح لعضوية مجلس الإدارة بمبادىء الصدق والأمانة والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية .

11-أن يتمتع المرشح بلياقة صحية تؤهله لممارسة مهامه واختصاصه وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال .

12-أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل قادراً على ممارسة مهامه وابداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد بما يعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة .

13-أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في المجلس .

ثانياً : إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

1-يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة في حدود نسبة ملكيته في رأس مال الشركة .

2-تقديم طلب كتابي موقع من المرشح ( مرفق ) لرئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية المجلس على أن يشمل تعريف بالمرشح وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية وتعبئة نموذج السيرة الذاتية ( نموذج رقم 1 ) مرفق .

3-تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية ، الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة ( مرفق )

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

4-يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يقدم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها .

5- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :

- عدد اجتماعات المجلس التى تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التى حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات .

- اللجان الدائمة التى شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التى عقدتها كل لجنة خلال كل سنة من سنوات الدورة ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات .

6- يجب على المرشح توضيح صفة العضوية في مجلس الإدارة ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل .

7- يجب على المرشح توضيح طبيعة العضوية ما اذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري .

8- أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح .

9- أن يفصح المرشح عن أى من حالات تعارض المصالح التي تشمل :

- وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) .

- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله .

