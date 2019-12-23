إعلان تصحيحي من شركة الاحساء للتنمية بخصوص إعلان الشركة عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تغيير رأس المال للشركة ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول )

أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال :

- في حالة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) للشركة وكانت نتائج التصويت بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة مقابل الاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية حيث سيتم اصدار سهم واحد في شركة الاحساء للتنمية مقابل (0.808667) سهم مملوك في شركة السلام مما سيترتب عليه زيادة رأس مال شركة الاحساء للتنمية من 49,000,000 سهم إلى 73,732,069 سهم .

- نتيجة عملية الاستحواذ سوف تصبح شركة السلام للخدمات الطبية شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لشركة الاحساء للتنمية وسوف تنتقل جميع أصول وحقوق والتزامات شركة السلام للخدمات الطبية إلى شركة الاحساء للتنمية.

- علماً بان الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية والمتضمن زيادة راس المال سوف ينعقد بمن حضر من السادة المساهمين ويكون نفاذ الزيادة في رأس المال بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.