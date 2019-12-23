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اعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن آخر التطورات لـ موافقة مجلس الإدارة على قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة (شركة تابعة)

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اعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن آخر التطورات لـ موافقة مجلس الإدارة على قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة (شركة تابعة) اعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن آخر التطورات لـ موافقة مجلس الإدارة على قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة (شركة تابعة)
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات بتاريخ 07 ذو القعدة 1440 الموافق 10 يوليو 2019 م بخصوص موافقة مجلس إدارة الشركة على قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش للتجارة وشركاه (شركة تابعة) تعلن الشركة عن الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتصفية شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة، وتمت الموافقة على شطب سجلها التجاري من قبل وزارة التجارة والاستثمار بتاريخ:26/04/1441 الموافق: 23/12/2019 وتود الشركة إفادة السادة المساهمين بانه ليس هناك أي أثر مالي من عملية التصفية وذلك لكون الشركة لم تقم بمزاولة أي نشاطات تشغيلية منذ تأسيسها. الحدث الذي سبق إعلانه تعلن شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات عن موافقة مجلس الإدارة على قرار تصفية شركة محمد راشد الدويش وشركاه للتجارة (شركة تابعة) تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 1440-11-07 الموافق 2019-07-10 نسبة الانجاز المتحقق 100% التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق

مباشر (اقتصاد)

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