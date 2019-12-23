اعلان الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن توقيع عقد لاحدى شركاتها التابعة مع الهيئة العامة للموانئ

علماً بأن المحطة بعد عملية التوسعة ستكون أكبر بوابة لوجيستية اشغالاً في المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر.

ويمثل الاستثمار الجديد جزءاً من خطة شاملة لتطوير وزيادة سعة الأرصفة البحرية وتطوير وتحديث ساحات المحطة ومرافق الدعم الأخرى.

قامت شركة محطة بوابة البحر الأحمر باستثمار مبلغ 2.5 مليار ريال سعودي بموجب الامتياز الحالي، وسيؤدي الاستثمار الجديد لتطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الاسلامي إلى رفع إجمالي الاستثمار في الميناء إلى 9.1 مليار ريال سعودي وذلك منذ بدء تشغيل المحطة الحالية في العام 2009م.

هذا الاستثمار يدعم استراتيجية شركة محطة بوابة البحر الأحمر لتصبح الشركة الرائدة في مجال تشغيل الموانئ في المملكة العربية السعودية وتؤكد التزامها مع الهيئة العامة للموانئ على مر السنين.

كما يمثل توقيع هذا العقد الجديد خطوة هامة بالنسبة لشركة محطة بوابة البحر الاحمر نحو النمو الاستراتيجي ويدعم إستراتيجية شركة سيسكو في خلق قيمة مضافة لمساهميها.