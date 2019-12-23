أخبار عاجلة

محللون: توقعات بتماسك السوق السعودي فوق مستويات 8400 نقطة -
جحافل السرطان تغزو جزيرة وديعة في أستراليا -
بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة -
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني -
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات -
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال -
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. -
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن توقيع عقد لاحدى شركاتها التابعة مع الهيئة العامة للموانئ

Google+ Print
اعلان الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن توقيع عقد لاحدى شركاتها التابعة مع الهيئة العامة للموانئ اعلان الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن توقيع عقد لاحدى شركاتها التابعة مع الهيئة العامة للموانئ
علماً بأن المحطة بعد عملية التوسعة ستكون أكبر بوابة لوجيستية اشغالاً في المملكة العربية والبحر الأحمر.

ويمثل الاستثمار الجديد جزءاً من خطة شاملة لتطوير وزيادة سعة الأرصفة البحرية وتطوير وتحديث ساحات المحطة ومرافق الدعم الأخرى.

قامت شركة محطة بوابة البحر الأحمر باستثمار مبلغ 2.5 مليار ريال سعودي بموجب الامتياز الحالي، وسيؤدي الاستثمار الجديد لتطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الاسلامي إلى رفع إجمالي الاستثمار في الميناء إلى 9.1 مليار ريال سعودي وذلك منذ بدء تشغيل المحطة الحالية في العام 2009م.

هذا الاستثمار يدعم استراتيجية شركة محطة بوابة البحر الأحمر لتصبح الشركة الرائدة في مجال تشغيل الموانئ في المملكة العربية السعودية وتؤكد التزامها مع الهيئة العامة للموانئ على مر السنين.

كما يمثل توقيع هذا العقد الجديد خطوة هامة بالنسبة لشركة محطة بوابة البحر الاحمر نحو النمو الاستراتيجي ويدعم إستراتيجية شركة سيسكو في خلق قيمة مضافة لمساهميها.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم