الإسترليني يواصل الهبوط مع ترقب التطورات السياسية

مباشر: تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب تطورات البريكست.

وصرح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بأنه يعتزم عدم تمديد الفترة الانتقالية لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي لما بعد عام 2020.

وقام مجلس العموم البريطاني بتمرير مشروع قانون اتفاقية الانسحاب في الأسبوع الماضي تميهداً لمناقشة تفاصيل الصفقة قبل التصويت عليها.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا عضوية الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني عام 2020.

وكان بنك إنجلترا قرر في الأسبوع الماضي تثبيت سياسته النقدية على الرغم من مطالبات اثنين من الأعضاء بخفض معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 12:42 مساءً بتوقيت جرينتش، هبطت العملة البريطانية مقابل الدولار الأمريكي بنسب 0.4 بالمائة لتصل إلى 1.2945.

كما انخفض الاسترليني مقابل اليورو بنسبة 0.5 بالمائة، لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8558 إسترليني.

ويجدر الإشارة إلى أن العملة البريطانية تراجعت بنحو 2.6 بالمائة في الأسبوع الماضي لتكون أكبر وتيرة خسائر أسبوعية منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.