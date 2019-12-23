الأسهم الصينية تشهد أكبر هبوط يومي في 6 أسابيع

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية بأكبر وتيرة في 6 أسابيع في ختام تعاملات اليوم الاثنين، بفعل موجة تصحيحية في أسهم قطاع التكنولوجيا.

ويأتي أداء الأسهم الصينية بفعل تأثر شركات التكنولوجيا سلباً من قرار صندوق الاستثثمار التابع للدولة خططاً لتقليص حصته في بعض تلك الشركات.

وجاءت الخسائر في الأسهم رغم القرار الصيني بخفض التعريفات على نحو 850 منتج أمريكي بدايةً من العام المقبل 2020.

ويخيم على المستثمرين نظرة متفاءلة بشأن التجارة بسبب الاتفاق التجارية الأولي بين أكبر دولتين اقتصاديتين في منتصف الشهر الحالي.

وتراجع مؤشر "سي.إس.آي 300" للأسهم الصينية بنسبة 1.2 بالمائة بنهاية الجلسة ليسجل 3967.1 نقطة.

وفي غضون ذلك أغلق مؤشر شنغهاي المركب على تراجع بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 2962.7 نقطة.

وسجل بذلك المؤشرين أسوأ وتيرة هبوط يومي منذ تعاملات 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 12:16 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.06 بالمائة مسجلة 7.0106 يوان.