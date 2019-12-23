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النيابة السعودية تُعلق على تعاون تركيا بتحقيقات قضية خاشقجي

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النيابة السعودية تُعلق على تعاون تركيا بتحقيقات قضية خاشقجي النيابة السعودية تُعلق على تعاون تركيا بتحقيقات قضية خاشقجي

الرياض - مباشر: قال وكيل النيابة العامة ، إن النيابة العامة أرسلت 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي لتزويدها بما يتوفر لديهم من أدلة بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأضاف الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم الاثنين، أن الجانب التركي لم يرد إلى على إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي.

وتابع شلعان، في رده على سؤال عن مدى تعاون تركيا في التحقيقات، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس": "تضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة حيث كان يتمتع بإجازة رسمية ".

وأشار وكيل النيابة العامة السعودية، إلى أن القنصل السعودي محمد العتيبي تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة.

وكشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الأحكام في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، بصدور حكم ابتدائي بالقتل قصاصا على 5 من المدعي عليهم.

وقررت المحكمة الجزائية بالرياض حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

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