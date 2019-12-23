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الصين تتوقع نمو الإنتاج الصناعي 5.6% خلال عام 2019

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الصين تتوقع نمو الإنتاج الصناعي 5.6% خلال عام 2019 الصين تتوقع نمو الإنتاج الصناعي 5.6% خلال عام 2019

مباشر: تتوقع الصين أن يسجل الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 5.6 بالمائة خلال عام 2019، بعد تسارع النمو في نوفمبر/تشرين الثاني لأعلى مستوى بـ5 أشهر.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، اليوم الإثنين، إن الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بنحو 6.2 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي، مقابل زيادة 4.7 بالمائة في الشهر السابق له.

وتعتبر قراءة الشهر الماضي هي أسرع وتيرة نمو على أساس سنوي في غضون خمسة أشهر، نقلاً عن وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 11:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 7.0106 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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