تمديد الساعات الإضافية للبنوك السعودية يوم السبت بشأن القرض العقاري

الرياض- مباشر: أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، تمديد إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت للبنوك والمصارف لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم" لمدة عام، نقلا عن تغريدة للمؤسسة بموقع التواصل- تويتر.

أطلق صندوق التنمية العقارية بالسعودية، في يناير/ كانون الثاني 2017، برنامج التمويل المدعوم، ويشارك فيه عدد من البنوك، عبر توفير التمويل اللازم لشراء وحدة سكنية أو بناؤها وفق إجراءات ميسرة، على أن يقوم الصندوق بسداد أرباح التمويل بشكل كلي أو جزئي، وبنسبة تتفاوت تبعاً لدخل المستفيد وعدد أفراد أسرته، على ألا يزيد مبلغ التمويل عن 500 ألف ريال.

وتتفرع مسارات برنامج التمويل المدعوم، لخمسة أنواع، هي: تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة، وذلك من خلال عدة مشروعات تابعة لوزارة الإسكان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتمويل البناء الذاتي، والتمويل برهن العقار، أما النوع الخامس فيتمثل في تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري لعقودهم الحالية مع جهات التمويل المشاركة.

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