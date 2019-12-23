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الأصول المشفرة تواصل التعافي بقيادة مكاسب البيتكوين

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مباشر - سالي إسماعيل: صعدت العملات الإلكترونية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بقيادة "البيتكوين" والتي تجاوزت مستوى 7500 دولار.

وكانت الأصول المشفرة بدأت تتخذ اتجاهاً تصاعدياً في الأسبوع الماضي لتكسر حاجز الـ7 آلاف دولار يوم الخميس.

ويأتي هذا الاتجاه التصاعدي  بعد الخسائر التي سيطرت على العملات الرقمية في الأشهر الأخيرة الماضية، لكن مع ذلك تضاعفت قيمتها مقارنة مع بداية العام.

وبحلول الساعة 10:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4.6 بالمائة لتصل إلى 7549.1 دولار.

وصعدت بذلك القيمة السوقية للعملة الرقمية رقم واحد حول العالم إلى مستوى 136.77 مليار دولار.

أداء البيتكوين خلال آخر أسبوع - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وفي غضون ذلك، سيطرت المكاسب على بقية قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية.

وتأتي عملتي الإيثريوم والريبل في المركزين الثاني والثالث بالقائمة بمكاسب 2.8 بالمائة و0.6 بالمائة على التريب ليسجلا 133.7 دولار و0.1957 دولار.

في حين تراجعت عملة "تيثير" منفردة في القائمة بنحو 0.6 بالمائة، لتهبط إلى مستوى 0.9999 دولار بقيمة سوقية قدرها 4.11 مليار دولار لتحل في المرتبة في الرابعة.

أما عملة البيتكوين كاش، والتي تذيلت القائمة، فشهدت ارتفاعاً بنحو 3.6 بالمائة إلى 3.57 مليار دولار.

وخلال الفترة نفسها، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات المشفرة مستوى 198.60 مليار دولار مقابل 191.55 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

مباشر (اقتصاد)

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