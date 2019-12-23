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التجارة السعودية تتيح إصدار تراخيص تخفيضات منتصف العام الدراسي

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الرياض ـ مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، بالمملكة العربية ، عن فتح باب التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم إجازة منتصف العام الدراسي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم فتح باب التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات، عبر نظام التخفيضات الإلكتروني، للفترة من 3 حتى 18 يناير / كانون الثاني 2020م.

وأشارت إلى أن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية، سوف يتمكنون من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً

كما بينت أن نظام التخفيضات الإلكتروني، يمكن المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

ونوهت الوزارة إلى أن نظام التخفيضات الإلكتروني تم إطلاقه بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، بداية شهر أبريل / نيسان من العام الماضي.

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