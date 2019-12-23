السعودية للكهرباء: العدادات الذكية تعزز دقة الفواتير وترشيد الاستهلاك

الرياض ـ مباشر: قالت الشركة السعودية للكهرباء، إن مشروع العدادات الذكية SMP يمنح المحتوى المحلي الفرصة في تصنيع 3.5 مليون عداد من أصل 10 ملايين، دون أية تكلفة على المشترك.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن العدادات الذكية تمكن من قراءة الاستهلاك عن بعد، وتمنح دقة أعلى للفواتير.

وبينت أن العدادات الذكية، توفير معلومات تفصيلية للمستهلك عن استهلاكه، عبر تطبيق على الأجهزة الذكية، وتمكن المشترك من معرفة استهلاكه اليومي أو الشهري، وتساعده في التحكم بحجم استهلاكه.

وأشارت السعودية للكهرباء إلى أن مشروع العدادات الذكية، هو مشروع وطني ينفذ في فترة قياسية يغطي 13 ألف مدينة ومحافظة وقرية في المملكة.

كما نوهت إلى أنه مشروع متكامل يشمل تركيب العدادات واستبدال القواطع بأخرى ذكية وبنية الاتصالات وأنظمة إدارة البيانات ومركز تشغيل العدادات الذكية، بالإضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة لمدة 3 سنوات.

ووقعت الشركة السعودية للكهرباء يوم الخميس الماضي، 4 عقود لتنفيذ مشروع العدادات الذكية، بقيمة إجمالية تبلغ 9.55 مليار ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع العدادات الذكية سيسهم بدعم المحتوى المحلي، باعتبار أن 35 بالمائة من العدادات ستصنع محلياً، و33.3 من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات "صناعة سعودية".

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