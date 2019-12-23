استقرار الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية

مباشر: استقر أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب تطورات تجارية واقتصادية.

ويركز المستثمرون على تطورات الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد التوصل للمرحلة الأولى من الصفقة في منتصف الشهر الجاري.

وقررت وزارة المالية في الصين اليوم تقليل التعريفات على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة في قائمة تضم 859 منتجاً.

ومن المقرر إعلان بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة عن طلبيات السلع المعمرة كما سيتم الإفصاح عن مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في وقت لاحق من اليوم

وبحلول الساعة 10:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل اليورو عند مستوى 1.1085 دولار.

كما لم يسجل الدولار تغييراً يذكر أمام العملة اليابانية، ليكون عند مستوى 109.39 ين، واستقر كذلك أمام العملة البريطانية ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2997 دولار.

وتراجعت العملة الخضراء مقابل نظيرتها السويسرية بنحو 0.2 بالمائة مسجلة 0.9812 فرنك.

وبالنسبة لمؤشر الدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية فاستقر عند مستوى 97.657.