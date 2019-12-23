وزير الخدمة المدنية السعودي: إصدار لائحة جديدة للوظائف الصحية

الرياض – مباشر: قال وزير الخدمة المدنية السعودي، اليوم الاثنين، إن الوزارة لديها الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص.

وأضاف الوزير، خلال كلمة في مجلس الشورى اليوم، أنه تم الانتهاء من العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت مؤخراً، وجاري العمل على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية؛ وفقاً لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وأشار الحمدان، إلى أن الجهات الحكومية لها الحق في ترقية موظفيها في أي وقت، ولا يتم حصرها بمرتين خلال العام.

وتابع الوزير: "ذوو الإعاقة يحظون بعناية خاصة الفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، ونعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

وأكد الحمدان، أنه تم دمج أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوز العديد من السلبيات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي.

ترشيحات:

النيابة العامة السعودية:براءة 10 أشخاص بقضية خاشقجي لعدم كفاية الأدلة

النيابة العامة السعودية: الحكم بالقصاص على 5 متهمين بقضية خاشقجي

وزير سعودي:تحقيق مستهدف 2020 بتقليص الفجوة بين النساء والرجال بالوظائف

وزير العمل السعودي: إصدار 1.2 مليون تأشيرة خلال 2019

بشروط.. العمل السعودية تتيح إعارة العاملين بالقطاع الصحي عبر "أجير"

وزير التعليم السعودي يعلق على تأجيل لائحة الوظائف الجديدة

اتفاقية لتوفير وظائف للسعوديين بمشروع نيوم

المركز الوطني للزلازل والبراكين بالسعودية يرصد هزة أرضية بالبحر الأحمر

حساب المواطن: يجب الإفصاح عن عوائد الاكتتابات بالأسهم

وزير: السعودية أنفقت 400مليار ريال على منظومة النقل.. السنوات الـ10 الماضية