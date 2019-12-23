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هيئة الاتصالات السعودية تجدد دعوتها لإبداء الآراء بشأن تقديم الخدمات

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هيئة الاتصالات السعودية تجدد دعوتها لإبداء الآراء بشأن تقديم الخدمات هيئة الاتصالات السعودية تجدد دعوتها لإبداء الآراء بشأن تقديم الخدمات

الرياض - مباشر: جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول "مسودة وثيقة شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات" المحدثة.

وتابعت الهيئة وفقاً لبيان اطلع عليه "مباشر" يوم الاثنين، تهدف تلك الوثيقة إلى تطوير البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة بين مقدم خدمة الاتصالات والمستخدم سواء على مستوى الأفراد أو قطاع الأعمال بشقيه الحكومي والتجاري، وذلك بغرض تحسين تجربتهم من خلال تبني أفضل المعايير والممارسات والتجارب الدولية، وما صدر عن المنظمات الدولية في مجال حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

 وأوضحت الهيئة في وقتٍ سابق أبرز التحديثات التي تضمنتها الوثيقة، ومن بينها إضافة مواد تفصيلية تتعلق بالوضوح والشفافية حماية لحق المستخدم في الحصول على المعلومات الصحيحة، وبعض الأحكام التي تنظم عملية الاتصال التسويقي من قبل مقدم الخدمة، وما يترتب على تعديل أحكام العقد من قبل مقدم الخدمة.

وأكدت على إلزام مقدمي الخدمة بالوضوح في تحديد التزاماته فيما يتعلق بجودة الخدمة والحد الأدنى لمستويات الجودة، وآليات الخصم أو إعادة مبالغ مالية للمستخدم في حالة عدم استيفاء مقدم الخدمة لهذه المعايير، والتفصيل في بعض الأحكام المتعلقة بحماية حق المستخدم في الحفاظ على سرية معلوماته، وإضافة أحكام جديدة تنظم الخدمات المسبقة الدفع، وقواعد تتعلق بحماية حقوق المستخدمين من ذوي الإعاقة، والمستخدمين من قطاع الأعمال الحكومي والتجاري.

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