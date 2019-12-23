ارتفاع أسعار الواردات في ألمانيا بأكثر من التوقعات

مباشر: صعدت أسعار الواردات في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي على أساس شهري.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الإثنين، أن أسعار الواردات في البلاد ارتفعت بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل تراجع 0.1 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار الواردات في أكبر اقتصاد أوروبي سوف ترتفع بنحو 0.1 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

أما على أساس سنوي، فإن أسعار الواردات في ألمانيا تراجعت بنحو 2.1 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مقابل 3.5 بالمائة هبوط في أكتوبر/تشرين الأول.

وبالنسبة لأسعار الصادرات، فاستقرت على أساس شهري خلال نوفمبر/تشرين الثاني لكنه تراجع بنحو 0.1 بالمائة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 9:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1084 دولار.