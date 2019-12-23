وفاة قايد صالح رئيس الأركان الجزائري

مباشر: أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الاثنين، عن وفاة رئيس أركان الجيش، ونائب وزير الدفاع الجزائري أحمد قايد صالح.

وذكرت الوكالة أن الوفاة إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وتوفي رئيس الأركان في عمر يناهز الـ 79 عاماً، حيث ولد في 13 يناير عام 1940 في ولاية باتنة الجزائرية.

وكان أحمد قايد صالح أعلن في مارس الماضي اللجوء إلى دستور الجزائر لإقالة رئيسها عبد العزيز بوتفليقة، بعد تعرض الدولة لأوضاع أمنية خطرة.

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