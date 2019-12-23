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النيابة العامة السعودية:براءة 10 أشخاص بقضية خاشقجي لعدم كفاية الأدلة

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النيابة العامة السعودية:براءة 10 أشخاص بقضية خاشقجي لعدم كفاية الأدلة النيابة العامة السعودية:براءة 10 أشخاص بقضية خاشقجي لعدم كفاية الأدلة

الرياض – مباشر: قررت المحكمة الجزائية بالرياض حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وكشفت النيابة العامة ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين نقله التلفزيون السعودي، أن المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعذيرية على 3 من المدعَى عليهم؛ لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام أو الخاص.

وأوضحت النيابة، أنه تم التحقيق مع اللواء أحمد عسيري، ولكن صدر قرار بالإفراج عنه؛ لعدم وجود أدلة تدينه بالشق العام والخاص، بالإضافة إلى التحقيق مع سعود القحطاني في القضية ولم توجه له أية تهم.

وقضت المحكمة، بالسجن لـ 3 من المدعىَ عليهم؛ لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما.

وأكدت النيابة العامة، أنها ستقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.

وشملت التحقيقات في القضية 31 شخصا، تم إيقاف 21 شخصا، وتم استجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، بحسب النيابة العامة.

وخلصت التحقيقيات بتوجيه الاتهام في القضية لـ 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض، وصدور حكما ابتدائيا بقتل 5 من المدعَى عليهم قصاصا وهم المشتركون والمباشرون في قتل المجني عليه.

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