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وزير سعودي:تحقيق مستهدف 2020 بتقليص الفجوة بين النساء والرجال بالوظائف

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وزير سعودي:تحقيق مستهدف 2020 بتقليص الفجوة بين النساء والرجال بالوظائف وزير سعودي:تحقيق مستهدف 2020 بتقليص الفجوة بين النساء والرجال بالوظائف

الرياض – مباشر: استأنف مجلس الشورى السعودي جلساته العادية اليوم الاثنين، بانعقاد الجلسة الـ10 من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، وبحضور وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان.

وقال وزير الخدمة المدنية، خلال كلمة في مجلس الشورى اليوم، إن نسبة السعوديات في وظائف ارتفعت إلى 40.3 بالمائة.

وأضاف سليمان الحمدان، أنه تم تحقيق مستهدف عام 2020 في تقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة إلى نسبة 37 بالمائة؛ من خلال توزيع النساء على أغلب السلالم والمجموعات الوظيفية في الخدمة المدنية.

وتابع: "خادم الحرمين الشريفين استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستنداً في ذلك إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة تطوير وهيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها".

ولفت الوزير، إلى أن عمل الوزارة ودورها المستقبلي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة استراتيجياً يتمثل في الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة.

ونوه وزير الخدمة المدنية بدور مجلس الشورى التشريعي "التنظيمي" الذي ساهم به المجلس بدراسته تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية، وإضافة مواد أخرى، وإقراره لها والتي تهدف في مجملها إلى إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وإدارة الأداء.

وقالت وكيلة وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة في هند بن خالد الزاهد، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن نسبة السعوديات في وظائف الحكومة ارتفعت إلى 40.3 بالمائة من 39 بالمائة.

وأضافت هند بن خالد، أن الفجوة النوعية بين النساء والرجال تقلصت إلى 37.8 بالمائة من 50.3 بالمائة حتى الربع الثاني

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