استقرار خام برنت مع تطورات تجارية

مباشر: استقر خام برنت القياسي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع التفاؤل التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم.

ويأتي أداء الذهب الأسود بالتزامن مع آمال المستثمرين المنعقدة على الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي من شأنها أن تعزز الطلب على النفط.

وأعلنت وزارة المالية في الصين اليوم أنها تستعد لخفض التعريفات على بعض المنتجات الأمريكية بداية من العام المقبل.

ويأتي أداء الخام وسط أحجام تداول ضعيفة على خلفية الاحتفالات الخاصة بأعياد الكريسماس.

وتؤجل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إعلان بيانات المخزونات من النفط يوم الجمعة بدلاً مع الأربعاء نظراً للعطلات الرسمية.

وبحلول الساعة 9:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط عند مستوى 66.14 دولار للبرميل.

وفي التوقيت ذاته، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 60.34 دولار لكل برميل.