النيابة العامة السعودية: الحكم بالقصاص على 5 متهمين بقضية خاشقجي

الرياض – مباشر: كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الأحكام في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في تركيا.

ووجهت المحكمة، وفقا لمؤتمر صحفي اليوم نقلا عن التليفزيون السعودي، الاتهام لـ 11 شخصا، وصدر حكم ابتداء بالقتل قصاصا على 5 من المدعي عليهم.

وأشارت النيابة، إلى أنه تم انعقاد 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

ولفتت النيابة، إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل في قضية "خاشقجي".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، توجيه التهم لـ11 شخصا من الموقوفين من بين 21 شخصا، بقضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وقال النائب العام السعودي، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية للنيابة العامة في موضوع اختفاء جمال خاشقجي، بينت مناقشات تمت بينه وبين أشخاص قابلوه أثناء تواجده في قنصلية السعودية في العاصمة التركية إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه بما أدى إلى وفاته.

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