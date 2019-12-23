ملكية الأجانب بالأسهم السعودية ترتفع 8.6 مليار ريال الأسبوع الماضي

الرياض - مباشر: عاود المستثمرون الأجانب رفع ملكيتهم بالأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما اتجهت ملكية المستثمرين السعوديين نحو الانخفاض، واستمر الخليجيون نحو تعزيز استثماراتهم في الأسهم السعودية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي ملكية الأسهم المصدرة لتصل إلى 2.15 بالمائة، مقارنة بــ 2.02 بالمائة من أسهم السوق المصدرة في الأسبوع السابق.

وأوضحت بيانات "تداول"، أن ملكية الأجانب في السوق الرئيسي السعودي من الأسهم الحرة بلغت 13.15 بالمائة في الأسبوع الماضي، لترتفع عن 12.97 بالمائة في الأسبوع السابق.

وارتفعت قيمة مليكة الأجانب خلال الأسبوع إلى 194.76 مليار ريال، مقارنة بـنحو 186.16 مليار ريال قيمة الملكية في الأسبوع السابق، بزيادة نحو 8.6 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع ملكية المستثمرين المؤهلين بواقع 6.42 مليار ريال، والمستثمرين المقيمين 7.94 مليار ريال، فيما انخفضت ملكية المستثمرين الاستراتيجيين بـ 5.88 مليار ريال.

وارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤهلين إلى 1.45 بالمائة من أسهم السوق الرئيسي المصدرة تعادل 131.65 مليار ريال، مقارنة بـحصتهم البالغة 1.36 بالمائة تبلغ قيمتها 125.23 مليار ريال الأسبوع السابق.

وسيطر الأجانب المؤهلون على 12.41 بالمائة من قيمة ملكية الأسهم الحرة في "تاسي" بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بــ 12.25 بالمائة في الأسبوع السابق المنتهي في 12 ديسمبر/ كانون الأول.

وتراجعت حصة المستثمرين الاستراتيجيين من 0.55 بالمائة من الأسهم المصدرة تعادل 50.66 مليار ريال في الأسبوع السابق، إلى 0.49 بالمائة تشكل 44.78 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي.

وبالمثل، زادت ملكية المستثمرين الخليجيين من 0.47 بالمائة تعادل قيمتها 43.53 مليار ريال، إلى 0.49 بالمائة تشكل 44.68 مليار ريال، بزيادة 1.15 مليار ريال.

وفي المقابل، هبطت ملكية المستثمرين السعوديين بقيمة 189.45 مليار ريال في الأسبوع الماضي المنتهي في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وانخفضت ملكية المستثمرين السعوديين من 97.51 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المصدرة (تعادل 81.12 بالمائة من الأسهم الحرة) في الأسبوع السابق بإجمالي 9.003 تريليون ريال، لتصل بنهاية الأسبوع الماضي إلى 97.36 بالمائة من الأسهم المصدرة بالسوق (تعادل 84.02 بالمائة من الأسهم الحرة) تشكل 8.814 تريليون ريال.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بواقع 179.7 مليار ريال الأسبوع الماضي؛ إلى 9.053 تريليون ريال، مقارنة بــ 9.234 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

وخلال تعاملات الأسبوع السابق، سجلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب انخفاضاً من إجمالي ملكية الأسهم في سوق الأسهم السعودي - تداول؛ مع ارتفاع قيمة الأسهم في السوق الرئيسي - تاسي بعد إدراج شركة أرامكو.

وقفزت قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودية (المؤشر العام - تاسي) بنسبة 201 بالمائة لتصل إلى 32.2 مليار ريال، مقابل 10.7 مليار ريال قيمة تداولات خلال الأسبوع السابق المنتهي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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