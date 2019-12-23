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الصين تعلن خفض التعريفات على قائمة سلع أمريكية

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الصين تعلن خفض التعريفات على قائمة سلع أمريكية الصين تعلن خفض التعريفات على قائمة سلع أمريكية

مباشر: أعلنت الصين أنها ستخفض التعريفات على منتجات أمريكية بداية من العام المقبل، وسط مساعي بكين لتعزيز الواردات وسط تباطؤ الاقتصاد على خلفية الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة المالية في الصين خلال بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إنها ستخفض بشكل مؤقت التعريفات على قائمة تضم 859 منتجاً أمريكياً في العام المقبل.

ويقارن هذا الرقم مع 706 منتجاً كانت خاضعة لرسوم جمركية في عام 2019.

وأوضحت الوزارة خلال البيان أن التغيير في التعريفات كان بهدف زيادة الواردات من المنتجات التي تواجه نقصاً على الصعيد المحلي نسبياً أو سلع أجنبية صنعت من أجل الاستهلاك اليومي.

وتشهد الولايات المتحدة والصين هدنة تجارية في الوقت الحالي بعد إعلان إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في منتصف هذا الشهر وسط ترقب التوقيع في بداية العام المقبل، على حد قول وزير الخزانة الأمريكي "ستيفين منوشين".

مباشر (اقتصاد)

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