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الضمان الصحي يرصد 10 مخالفات لمقدمي الخدمة بالسعودية

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الضمان الصحي يرصد 10 مخالفات لمقدمي الخدمة بالسعودية الضمان الصحي يرصد 10 مخالفات لمقدمي الخدمة بالسعودية

​الرياض ـ مباشر: رصد مجلس الضمان الصحي التعاوني، بالسعودية 10 مخالفات على 6 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وشركة تأمين صحي واحدة.

وأوضح المجلس، في بيان له اليوم الاثنين، أنه تم التعامل مع هذه المخالفات، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، إن إدارة الرقابة بالمجلس قامت بـ200 جولة تفتيشية على عدد من شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدة، في عشر مدن.

وأشار المعارك إلى أن الجولات التفتيشية تهدف لرفع مستوى الإلتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة وقرارات المجلس.

كما نوه إلى أن المجلس يعتمد على آليات مختلفة لرصد التجاوزات في سوق التأمين الصحي الخاص مثل النظام الآلي المتعلق بإصدار الوثائق الذي يمكّن من اِستقراء مدى الإلتزام بالأنظمة واللوائح.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس أن من أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في عدم الالتزام بشروط قبول إصدار التأمين الصحي وعدم الالتزام بمعايير طلب الموافقة على الخدمة العلاجية.

وشملت المخالفات ضعف الأنظمة الإلكترونية والتأخر في سداد المطالبات المالية لمقدمي الخدمة وتقديم مطالبات وهمية لشركات التأمين، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتأخر في رفع المطالبات المالية.

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