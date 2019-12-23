تقرير:رفع أرامكو السعودية أسعار المواد الأولية ينعكس على الهوامش الربعية

الرياض - مباشر: ذكر تقرير صادر عن شركة الجزيرة كابيتال، أن شركة أرامكو السعودية قامت برفع أسعار المواد الأولية لصناعة البتروكيماويات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، متوقعة مزيد من الارتفاع خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتوقعت أبحاث الجزيرة كابيتال، في تقرير حديث لها، أن يظهر أثر ذلك على هوامش الربع الرابع 2019 في ظل استمرار انخفاض أسعار المنتجات النهائية.

وأضافت أن أرامكو رفعت أسعار البروبان والبيوتان إلى 440 و455 دولار للطن على الترتيب خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

أضافت أن أسعار كل من النافثا والبروبان والبيوتان واصلت ارتفاعها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وارتفعت أسـعار النافثا بنسبة 5.7 بالمائة، إلى 555 دولار للطن، وذلك بعد قيام شركة أرامكو بمزيد من رفع الأسعار في نوفمبر الماضي، برفع أسعار البروبان والبيوتان في نوفمبر بمعدل 2.4 بالمائة، و2.3 بالمائة إلى 430 و445 دولار للطن على التوالي.

وأشار تقرير "الجزيرة كابيتال" إلى تراجع أسعار البولي بروبيلين في نوفمبر/ تشرين الثاني عن الشهر السابق بنسبة 5.9 بالمائة، إلى 955 دولار للطن، بينما تراجعت أسعار البروبيلين خلال نفس الفترة بمعدل 11.1 بالمائة بالمائة، إلى 800 دولار للطن.

و تراجعت أيضا أسعار البولي إثيلين عالي الكثافة بمعدل 6.9 بالمائة، إلى 810 دولار للطن، كما تراجعت أسعار البولي إثيلين منخفض الكثافة بمعدل 5.5 بالمائة، إلى 860 دولار للطن.

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