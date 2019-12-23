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انخفاض الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب مستجدات التجارة

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انخفاض الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب مستجدات التجارة انخفاض الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب مستجدات التجارة

مباشر: تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع عطلات رأس السنة في أعقاب تسجيل مستويات قياسية مرتفعة مع التفاؤل التجاري.

وتغلق البورصات الأوروبية أبوابها أمام المستثمرين يوم الأربعاء احتفالاً بالكريسماس في حين أن بورصة فرانكفورت تتوقف عن التداول بدايةً من غداً الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، سيطرت المعنويات الإيجابية مؤخراً على المستثمرين بعد التوصل إلى هدنة تجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وأعلنت وزارة المالية في الصين اليوم أنها تخطط لخفض التعريفات على بعض المنتجات الأمريكية بدايةً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، نقلاً عن وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 8:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة هامشية 0.08 بالمائة ليسجل 418.05 نقطة.

كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 7574.4 نقطة، في حين استقر المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 13317.8 نقطة.

وسجل المؤشر الفرنسي "كاك" انخفاضاً بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 6015.6 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكية عند مستوى 1.1085 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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