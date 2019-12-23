الذهب يرتفع عالمياً ويربح 7 دولارات

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليربح المعدن نحو 7 دولارات مع ضعف العملة الأمريكية وبالتزامن مع ضعف أحجام التداول.

وتأتي مكاسب المعدن الأصفر مع ترقب تطورات جديدة بشأن الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان اقتراب موعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

ويتزامن أداء الذهب مع أحجام التداول الضعيفة على خلفية احتفالات أعياد الكريسماس.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى إعلان بيانات الولايات المتحدة بشأن طلبيات السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة.

وبحلول الساعة 7:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 1487.60 دولار للأوقية بأرباح 6.70 دولار.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.66 دولار ليسجل 1483.88 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليسجل 97.619.