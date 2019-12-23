السوق السعودي يواصل ارتفاعه بالمستهل.. والإيجابية تعود لـ"أرامكو"

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" أداءً إيجابياً، في مستهل جلسة اليوم الاثنين؛ ليواصل مكاسبه للجلسة السابعة؛ بدعم القطاعات الكبرى، وعادت الإيجابية لسهم "أرامكو".

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.46 بالمائة بحلول الساعة 10:45 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 37.81 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,338.54 نقطة.

وتوقع محللون بأسواق المال لـ"مباشر" أن تستمر النظرة التفاؤلية لسوق الأسهم السعودية، بعد إدراج أرامكو، واقتراب نهاية العام 2019، وترقب نتائج الشركة، وتوزيعات الأرباح، إلى جانب مؤشرات انتهاء النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 46.84 مليون سهم، بلغت قيمتها 1.13 مليار ريال من خلال 42.55 ألف صفقة.

وتصدر سهم أرامكو السعودية نشاط الأسهم على كافة المستويات، بنحو 433.96 مليون ريال، من خلال 12.25 مليون سهم، وجاء مرتفعاً 0.42 بالمائة، ليعاود مكاسبه بعد 4 جلسات من التراجع.

وعلى مستوى أداء القطاعات، صعد "الاتصالات" نحو 0.77 بالمائة، وسجل قطاع الطاقة ارتفاعاً نسبته 0.44 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاعي البنوك والمواد الأساسية 0.36 بالمائة و0.34 بالمائة على التوالي.

وتصدر "وفرة" الأسهم الرابحة بالسوق الرسمي، بارتفاع نسبته 7.16 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لسهم "معدنية"، الذي هبط 1.66 بالمائة.

وفيما يخص أداء السوق الموازي "نمو"، فقد جاء متراجعاً 0.98 بالمائة، في هذه الأثناء، بخسائر بلغت 66.4 نقطة، هبط بها إلى مستوى 6,714.04 نقطة.

وتصدر "الصمعاني" خسائر "الموازي"، بتراجع نسبته 3.28 بالمائة، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات.

وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي، تعاملات أمس الأحد على ارتفاع 0.11 بالمائة إلى مستوى 8300.73 نقطة، مدفوعاً بأداء قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية القياديين.

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