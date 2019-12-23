وزير العمل السعودي: إصدار 1.2 مليون تأشيرة خلال 2019

الرياض – مباشر: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، إن المملكة أصدرت 1.2 مليون تأشيرة خلال عام 2019، مقارنة بـــ 600 ألف تأشيرة في العام الماضي.

وأضاف الراجحي، خلال لقاء بشباب وشابات الأعمال في حفل التكريم الذي تقيمه غرفة الرياض بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس لجنة شباب الأعمال، إن غرفة الرياض هي بوصلة الغرف بالمملكة؛ وفقاً لما نشرته الغرفة عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

ووفقاً لإحصائية لـ"مباشر"، قفز عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها المملكة العربية السعودية حسب السجلات الإدارية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 141.3 بالمائة على أساس سنوي، موزعة على القطاع الحكومي والمنزلي والخاص، بزيادة تعادل بواقع 355.12 ألف تأشيرة.

ووصل إجمالي عدد التأشيرة الممنوحة إلى 606.44 ألف تأشيرة خلال الربع الثالث من 2019؛ مقارنة بـــ 251.32 ألف تأشيرة في الربع المماثل من عام 2018.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، إنه منذ تأسيس لجنة شباب الأعمال وهي تدعم مشاريع رواد الأعمال، وسعت لتحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها، تفعيل مشاركة الجيل الجديد في إثراء الحركة الاقتصادية، وتطوير قطاعات الأعمال.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال، علي العثيم، إن اللجنة مثلت منبراً لشباب الأعمال ومنصة لنشر ثقافة العمل الحر.

وأضاف العثيم، أن اللجنة بصدد إطلاق عدد من المبادرات خلال الربع الأول من العام 2020.

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