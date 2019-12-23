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استقرار "نيكي" الياباني بالختام مع ضعف أحجام التداول

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استقرار "نيكي" الياباني بالختام مع ضعف أحجام التداول استقرار "نيكي" الياباني بالختام مع ضعف أحجام التداول

مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، في ظل أحجام التداول الضعيفة على خلفية احتفالات أعياد الكريسماس.

ورغم ذلك، حقق قطاع الرعاية الصحية مكاسب مع تحسن النظرة المستقبلية لأرباح الشركات العاملة في هذا المجال.

وكانت وزارة الزراعة والصحة الأمريكية أقرت بالموافقة يوم الجمعة على دواء لعلاح مرحلة متقدمة من السرطان من شركة "دايتشو سانكوي" اليابانية وشركة "أسترازينيكا".

ويأتي ضعف أحجام التداول عالمياً مع احتفال عدد من الدول بأعياد الكريسماس.

وبنهاية الجلسة، استقر مؤشر "نيكي" الياباني عند مستوى 23821.1 نقطة.

ويجدر الإشارة إلى أن المؤشر الياباني ارتفع بنحو 19 بالمائة في العام الحالي حتى الآن.

في حين تراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنحو 0.2 بالمائة إلى 1729.4 نقطة.

وبحلول الساعة 7:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 109.39 ين.

مباشر (اقتصاد)

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