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ابيكورب توقع اتفاقيتي تمويل مع "سوناطراك" الجزائرية بـ250 مليون دولار

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ابيكورب توقع اتفاقيتي تمويل مع "سوناطراك" الجزائرية بـ250 مليون دولار ابيكورب توقع اتفاقيتي تمويل مع "سوناطراك" الجزائرية بـ250 مليون دولار

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، عن توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون دولار أمريكي مع شركة سوناطراك للاستثمارات البترولية التابعة لشركة سوناطراك القابضة العالمية، والتابعة لشركة النفط الوطنية الجزائرية "سوناطراك".

وبحسب بيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الاثنين، سيخصص التمويل الأول؛ وهو عبارة عن قرض مقدّم ثنائي الأطراف بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، لتمويل صيانة مجمع مصفاة "سوناطراك رافينيريا إيطاليانا" في جزيرة صقلية بإيطاليا التي قامت سوناطراك بشرائها من شركة "إكسون موبيل" في ديسمبر 2018.

 أما التمويل الثاني؛ وهو اعتماد مستندي مشترك غير مموّل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، فسيُستخدم لشراء النفط الخام من شركة "أرامكو " بواسطة شركة "سوناطراك رافينيريا إيطاليانا".

وصرّح الرئيس التنفيذي لأبيكورب أحمد علي عتيقة: "إن أبيكورب ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم وتمويل سوناطراك، شركة النفط الوطنية الجزائرية، في أول استحواذ دولي لها، وذلك في إطار سعينا الحثيث للعب دور فاعل في تطوير قطاع الطاقة والصناعات ذات الصلة للدول الأعضاء والإسهام في تعزيز تنوعها ونطاق وجودها الجغرافي.

 وتابع: نعتزم على مواصلة استطلاع الفرص في الجزائر وسائر الدول الأعضاء، وتقديم الحلول التي من شأنها دعم الابتكار وتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك للاستثمارات البترولية نورالدين بوثلجة: "إن استثمار سوناطراك الاستراتيجي في أنشطة التكرير الدولية من خلال مصفاة سوناطراك رافينيريا إيطاليانا من شأنه تعزيز جهودنا الرامية إلى تنويع أصول الطاقة لدينا وتأمين إمدادات ثابتة من النفط الخام، وذلك في إطار سعينا لتلبية الطلب المحلي على الطاقة ومعالجة الاختلالات التي تشهدها إمدادات النفط في السوق المحلية."

وتبلغ الطاقة التكريرية لمجمع المصفاة المتكامل نحو 200 ألف برميل نفط يومياً؛ وهو مجهز لإنتاج مجموعة واسعة من المشتقات النفطية المكررة، تشمل البنزين والمقطرات وزيوت الوقود ومواد التشحيم والأسفلت والكيمياويات.

ويُشار إلى أن سوناطراك قامت في وقت سابق من هذا العام بتعيين أبيكورب كجهة استشارية معتمدة ضمن نخبة من المؤسسات المالية لتقديم المشورة بشأن الجوانب ذات الصلة بإدارة المشروعات والتمويل.

والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) هي مؤسسة عربية مالية تنموية متعددة الأطراف، تأسست في عام 1974 بموجب اتفاقية دولية بين الدول العربية العشر المصدرة للبترول.

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