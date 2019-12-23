أكوا باور السعودية توقع اتفاقيتين لإنشاء مشروعين للطاقة الشمسية بأثيوبيا

الرياض - مباشر: أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية عن توقيع اتفاقيتي شراء طاقة طويلتي الأجل لمدة 20 سنة مع شركة الكهرباء الإثيوبية، الجهة المنتجة للكهرباء المملوكة للدولة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن تلك الاتفاقية تأتي لإنشاء مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 125 ميجاواط لكل منهما، بسعر تعريفة بلغ 2.526 سنت/ للكيلوواط ساعة.

تم توقيع اتفاقيتي التنفيذ مع حكومة إثيوبيا، ممثلة بوزارة المالية، وبحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، وسامي بن جميل عبدالله، سفير خادم الحرمين الشريفين إلى إثيوبيا، وأتو أحمد شايد، وزير المالية الإثيوبي، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور".

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع هو الأول لها بقطاع الطاقة الشمسية في إثيوبيا.

وأشارت إلى أنها تملك في القارة السمراء محفظة مشاريع في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في كل من المغرب وجنوب أفريقيا ومصر.

كانت "أكوا باور" قد فازت بعقد إنشاء المحطتين بطاقة 125 ميجاواط لكل منهما ضمن الجولة الأولى من برنامج الطاقة الشمسية الإثيوبي المنظم من قبل المديرية العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية الإثيوبية، وبموجب القانون الجديد لشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم توقيع خطاب نوايا للمشروعين مع وزارة المالية وشركة الكهرباء الإثيوبية في أكتوبر الماضي.

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