الحنيطي : القوات المسلحة بدأت بإعادة تقييم برنامج الهيكلة

جى بي سي نيوز :- ألقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي, اليوم الأحد, في كلية القيادة والأركان الملكية الاردنية محاضرة بعنوان "دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن الوطني والرؤيا المستقبلية", لدورة القيادة والأركان رقم (60) المشتركة (24), بحضور آمر الكلية العميد الركن الطيار محمد الصمادي.

وفي بداية المحاضرة رحب اللواء الركن الحنيطي بالحضور، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى، مؤكداً التزام القيادة العامة بتوجيهات ورؤى جلالته المستمرة بالاهتمام بالعاملين والمتقاعدين ورعايتهم وتسخير الإمكانات المتاحة لخدمتهم.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة "إن القوات المسلحة قوية وقادرة على المحافظة على الأمن الوطني الأردني ومواجهة كافة التحديات والظروف الإقليمية التي تؤثر على الأردن, وأنها تعمل بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية المختلفة وبدرجة عالية من الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات".

وبيّن اللواء الركن الحنيطي أن القوات المسلحة بدأت بإعادة تقييم برنامج الهيكلة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة, بما يضمن وجود قوات مسلحة ذات قابلية حركة عالية قادرة على الاستجابة السريعة للتعامل مع أي مستجدات ومواجهة مختلف أشكال التهديدات, خاصة مع تغير أشكال الحرب التقليدية إلى غير التقليدية والتركيز على النوع دون الإخلال بالكم ، وفق بترا .

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الى أن التحدي الأبرز للمملكة هو التحدي الاقتصادي وأن القوات المسلحة الأردنية تسهم بمنظومة التنمية الوطنية الشاملة بالتنسيق مع باقي مؤسسات الدولة, مضيفاً أن الرؤية الاستراتيجية للقوات المسلحة تسعى نحو التحديث والتطوير لكافة مكونات القوات المسلحة وتأهيل وتدريب القوى البشرية وتبادل الخبرات مع القوات الشقيقة والصديقة, مؤكداً أن الجيش العربي يحظى باحترام عالمي لما يتمتع به منتسبوه من خبرات واحترافية وجاهزية عالية.

وفي نهاية المحاضرة، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وهيئة التوجيه في الكلية, أجاب اللواء الركن الحنيطي على أسئلة واستفسارات الدارسين.