البنتاجون يريد خطة 5G مفتوحة المصدر في حملة ضد هواوي

حث البنتاجون صانعي معدات الاتصالات الأمريكية على توحيد جهودهم فيما يتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G في حملة لتقديم بديل محلي لشركة هواوي الصينية، وطلبت ليزا بورتر Lisa Porter، التي تشرف على البحث والتطوير في وزارة الدفاع الأمريكية، من الشركات الأمريكية تطوير برمجيات 5G مفتوحة المصدر، أي فتح التكنولوجيا الخاصة بهم للمنافسين المحتملين، محذرة من أنهم يخاطرون في أن يصبحوا مهملين إذا لم يفعلوا ذلك.

وتهدد مسألة جعل تكنولوجيا الجيل الخامس مفتوحة المصدر الشركات الأمريكية، مثل سيسكو وأوراكل، أكبر الموردين الأمريكيين لمعدات شبكات الاتصالات، وستتيح هذه التقنية، المعروفة باسم شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة، لشركات الاتصالات شراء معدات جاهزة من مجموعة من البائعين، بدلًا من الأنظمة المخصصة.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن يوفر هذا بديلًا لشركة هواوي، حيث يهيمن صانع المعدات الصيني على السوق، لكن الكثيرين في واشنطن يعتقدون أنه يمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

ويبحث المسؤولون الأمريكيون عن طرق لتقويض الموقف القوي الذي تبنيه شركة هواوي، والتي تبيع ما يقل قليلًا عن ثلث معدات الجيل الخامس في العالم، لكنهم يحذرون من إمكانية استغلال بكين لمنتجات الشركة للتجسس، وركز معظم هذا الجهد على كيفية استبعاد هواوي من الأسواق الأمريكية والأسواق الغربية الأخرى.

وكشفت صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي أن وزارة الخارجية طلبت مؤخرًا من شركات الاتصالات الأمريكية الاشتراك في مجموعة من مبادئ سلسلة التوريد التي من شأنها إخراج الشركة الصينية، وذلك بالرغم من رفضها من قبل المديرين التنفيذيين الذين كانوا قلقين بشأن مقاضاتهم.

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وتبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت نفسه عن طرق لتعزيز التنافس مع صانع المعدات الصيني، وناقش كبار أعضاء الإدارة تحويل الأموال إلى نوكيا وإريكسون، منافسي هواوي الأوروبيين، نظرًا لعدم إنشاء شركة أمريكية لأبراج الوصول اللاسلكي، وقد سألوا أيضًا سيسكو وأوراكل عما إذا كانتا تفكران في دخول سوق البث الإذاعي، لكنهما رفضتا ذلك.

وقالت السيدة بورتر: شركات إريكسون ونوكيا وسامسونج موجودة ونحن نتعرف بهم كمساهمين محتملين بوضوح في هذا المجال، لكنها كانت أكثر حماسة لإمكانية أن تساعد الشركات الأمريكية في تطوير تكنولوجيا مفتوحة المصدر تسمح لشركات الاتصالات بشراء معدات من مجموعة من الموردين.

وتتمثل إحدى نقاط البيع الرئيسية لشركة هواوي في أنه يمكن للشركة بناء شبكة 5G بأكملها، بما في ذلك كل شيء من أبراج الراديو إلى أجهزة التوجيه الفردية.

وفي الوقت الذي يفكر فيه المسؤولون الأمريكيون في منح إعفاءات ضريبية للمساعدة في تطوير هذه التكنولوجيا مفتوحة المصدر، فإن بعض المديرين التنفيذيين في الصناعة يعبرون بشكل خاص عن مخاوفهم من أنهم يعطون ميزة لمنتج معين لن يكون جاهزًا في الوقت المناسب لتكنولوجيا 5G، وقالت بورتر: نعتقد أنه كلما كان بإمكانك فتح الأشياء لمتابعة مسار التقدم التكنولوجي التاريخي الآخر مثل خوادم البيانات، كلما زادت نقاط القوة لدى الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا الغربيين.