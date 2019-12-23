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صفقة اليوم.. احترف تحرير الفيديو مع خصم 98%

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صفقة اليوم.. احترف تحرير الفيديو مع خصم 98% صفقة اليوم.. احترف تحرير الفيديو مع خصم 98%
  • الحزمة الكاملة لاحتراف تحرير الفيديو The Complete Videography Bundle: Beginner to Expert.
  • عدد الدورات: 10.
  • عدد الدروس: 410.
  • المدة: 45 ساعة.
  • وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
  • ستساعدك هذه الحزمة على احتراف مجال تحرير الفيديو ابتداءً من كيفية إنتاج مقاطع الفيديو، مرورًا   بالتعرف على الأنواع المختلفة من مقاطع الفيديو والمعدات المستخدمة لإنتاجها، وحتى احتراف العمل على أقوى البرامج مثل: Final Cut Pro، وAdobe After Effects، وAdobe Premiere Pro وCamtasia.
  • تتضمن هذه الحزمة 4 دورات تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج أدوبي (After Effects) من البداية وحتى تتمكن من إنشاء الرسوم المتحركة، وتحريك الرسوم البيانية. وكذلك دورة تدريبية حول كيفية استخدام برنامج Final Cut Pro.
  • كما تتضمن دورتين حول كيفية استخدام برنامج (Premiere Pro) لإنشاء وتحرير مقاطع ترويجية للشركات، وكذلك دورة تدريبية حول كيفية استخدام برنامج Camtasia لتحرير العروض التقديمية مباشرة من خلال تصوير الشاشة.
  • مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.
  • الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
  • اللغة: الإنجليزية
  • التوفر: أونلاين.
  • السعر الأصلي قبل الخصم: 1990دولارًا.
  • السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 98%.
  • الحصول على الصفقة: من هنا.

ساعد تطور سرعات الإنترنت خلال الفترة الأخيرة في زيادة شعبية محتوى الفيديو، حيث أصبح أحد العناصر الأكثر فاعلية في إستراتيجيات التسويق الرقمي، وتشير التقارير إلى أن المشاهدين يحتفظون بنسبة 95% من الرسالة عند مشاهدتها في مقطع فيديو، مقارنة بنسبة 10% عند قراءتها في نص، وأن نسبة 53% من المستهلكين يتفاعلون مع العلامة التجارية بعد مشاهدة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

لذلك لم يعد الفيديو الآن خيارًا للشركات بل أصبح ضرورة، حيث يعتبر طريقة رائعة لتوصيل الأفكار المعقدة، وتثقيف المشاهدين حول آلية عمل منتج، أو خدمة معينة، وكذلك إضفاء الطابع الإنساني على العلامات التجارية، وغير ذلك الكثير. وبناء عليه فقد زاد معدل الطلب الوظيفي على محررين الفيديو في الفترة الأخيرة.

يمكنك تطوير مهاراتك في هذا المجال من خلال الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية (The Complete Videography Bundle: Beginner to Expert) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى أكثر من 45 ساعة من المحتوى التعليمي الذي يغطي أحدث البرامج والأدوات المستخدمة في تحرير الفيديو.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 10 دورات تدريبية، و410 درسًا، وأكثر من 45 ساعة من المحتوى لمساعدتك في احتراف مجال تحرير الفيديو.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1990 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف مجال تحرير الفيديو ابتداءً من كيفية إنتاج مقاطع الفيديو، مرورًا   بالتعرف على الأنواع المختلفة من مقاطع الفيديو والمعدات المستخدمة لإنتاجها، وحتى احتراف العمل على أقوى البرامج مثل: Final Cut Pro، وAdobe After Effects، وAdobe Premiere Pro وCamtasia.

تتضمن هذه الحزمة 4 دورات تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج أدوبي (After Effects) من البداية وحتى يمكنك إنشاء الرسوم المتحركة، وتحريك الرسوم البيانية. وكذلك دورة تدريبية حول كيفية استخدام برنامج  Final Cut Pro.

كما تتضمن دورتين حول كيفية استخدام برنامج (Premiere Pro) لإنشاء وتحرير مقاطع فيديو ترويجية للشركات، وكذلك دورة تدريبية حول كيفية استخدام برنامج Camtasia لتحرير العروض التقديمية مباشرة من خلال تصوير الشاشة.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

  • The Complete Video Production Course: Beginner to Advanced
  • Adobe After Effects: Learn The Basics
  • Complete Adobe After Effects Course: Make Better Videos Now!
  • After Effects: Create an Intro Video for Your Brand
  • After Effects: Learn Motion Graphic Design
  • Final Cut Pro 7 From Scratch: Become a Great Video Editor
  • Adobe Premiere Pro CC Masterclass: Learn How To Edit Videos
  • Premiere Pro for Corporate Video
  • Complete Adobe Premiere Pro Video Editing Course: Be a Pro!
  • Creating Videos Using Camtasia

الحصول على الصفقة: من هنا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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