اعلان شركة الصناعات الزجاجية الوطنية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

1- أن لايكون قد صدر ضده حكم من أي جهة قضائية في قضية مخلة بالشرف أو الامانة الا بصدور حكم برد الإعتبار

2- أن لايكون قد صدر ضده حكم من هيئة السوق المالية بعدم مزاولة أي عمل في الشركات المدرجة في السوق المالية

3- أن لايكون قد حكم عليه بالإفلاس أو عضو في إدارة مجلس شركة مساهمة تحت الحراسة أو التصفية

4- أن لايكون قد رفض تجديد عضويته في هيئة مهنية أو سوق مالية

5- أن لايكون عضو في مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة

6-أن لايكون يعمل في شركة أو مؤسسة تعمل في مجال الشركة أو منافسة لها

7- ترفق سيرة عن مستواه التعليمي وماقام به من اعمال لتعريف المساهمين بنفسه

8- إكمال وتوقيع النماذج التالية :

•إكمال وتوقيع النموذج الخاص بالشركة (مرفق)

•إكمال نموذج رقم (1) السيرة الذاتية (مرفق)

•إكمال وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق)