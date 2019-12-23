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"التأمين العربية" تكلف زياد الربيش بمنصب المدير العام

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"التأمين العربية" تكلف زياد الربيش بمنصب المدير العام "التأمين العربية" تكلف زياد الربيش بمنصب المدير العام

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية، قبول استقالة المدير العام عمار محمد حلواني من منصبه، التي تقدم بها لظروفه الشخصية.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أن مجلس الإدارة وافق على تعيين زياد بن محمد الربيش بمنصب المدير العام المكلف.

وأشارت إلى أن سريان استقالة عمار حلواني، ستسري اعتباراً من يوم الثلاثاء 31 ديسمبر / كانون الأول 2019، على أن يبدأ تكليف المدير العام الجديد اعتبارا من بداية عام 2020.

وأعلنت الشركة، في أبريل / نيسان الماضي، عن استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، المتضمن عدم الممانعة على زيادة رأسمال الشركة، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. 

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