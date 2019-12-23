محللون: نظرة إيجابية تجاه السوق السعودي مع اقتراب نهاية العام

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: توقع محللون بأسواق المال أن تستمر النظرة التفاؤلية لسوق الأسهم السعودية، بعد إدراج أرامكو، واقتراب نهاية العام 2019، وترقب نتائج الشركة، وتوزيعات الأرباح، إلى جانب مؤشرات انتهاء النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المحلل بأسواق المال محمد الشميمري لـ "مباشر" إن السوق اخترق مناطق مهمة عند 8120 نقطة والان يو اجه منطقة 8320 نقطة، ويستهدف 8551 نقطة ثم بعدها 8800 كمنطقة فنية مستهدفة.

وأضاف الشميمري أن السوق أغلق أمس على ارتفاع عند أعلى مستوياته في 4 أشهر تقريباً، لكن السيولة كانت منخفضة عن متوسط الاسبوع الماضي إلا أن السوق لايزال في الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط.

وأشار الى أن ارتفاع السيولة خلال الأسبوعين الماضيين كانت منطقيا بسبب ادراج ارامكو وحالة توجه السيولة من الأفراد أو الصناديق أو المؤشرات العالمية التي اشترت في أرامكو ، والتي كانت تتوجه من المؤسسات أو الافراد.

ولفت الشميمري إلى أنه كان من الطبيعي أن تعود التداولات بالسوق لطبيعتها، مشيرا الى أنه يجب على المتعاملين التركيز على المحفزات القادمة والتي تتمثل في التوزيعات السنوية بانتهاء السنة اضافة الى اعلان الشركات عن ارباحها السنوية.

وتوقع الشميمري أن تكون التداولات متواضعة في الجلسات المقبلة حتى نهاية العام.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات جلسة أمس الأحد على ارتفاع نسبته 0.11 بالمائة إلى مستوى 8300.73 نقطة، مدفوعاً بأداء قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية القياديين.

وجرى التعامل على 173.486 مليون سهم وبقيمة 4.026 مليار ريال، موزعة على 169.07 ألف صفقة.

من جهته قال المحلل بأسواق المال ، محمد الميموني لـ "مباشر" إن هناك نظرة تفاؤلية إيجابية لدى المتعاملين، وذلك مع اعلان بعض الشركات عن توصية بتوزيعات نقدية وتوصيات بزيادة رؤوس أموال لبعض الشركات ، اضافة الى ترقب السوق فترة إعلانات الشركات للربع الرابع لعام 2019.

وتوقع الميموني أن يشهد قطاع البنوك افضل نتائج بين القطاعات وذلك بسبب ارتفاع ايراداتها من اكتتاب أرامكو.

ومن جانبه، لفت المستشار المالي مصطفى عبد العزيز لـ "مباشر" إلى أن السوق نجح في تجاوز مستويات المقاومة الأسبوعية 8100 ونجح في الإغلاق فوق مستويات 8300 نقطة.

وأشار عبد العزيز الى أن السوق السعودي أصبح على استعداد للدخول في رحلة صعود جديدة قد تنتهي مع نهاية الربع الأول لـ عام 2020، وسيكون صاحب النصيب الأكبر لهذا الصعود هو قطاع البنوك بالإضافة إلى أسهم قطاع الأسمنت.

كما أوضح أن بعض المتداولين يعطون كل تركيزهم على سهم ارامكو ويتجاهلون باقي أسهم السوق، مشيرا إلى أنه ينصح بالاهتمام بكافة الأسهم خاصة أسهم قطاع البنوك.

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