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تصريح جديد لـ"الشؤون الخارجية" الإماراتي عن الأزمة الخليجية

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أبوظبي - مباشر: أصدر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين تعليقاً جديداً على الأزمة الخليجية.

وقال أنور بن محمد قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، إنه سأل عن تطورات أزمة قطر ضيفاً أجنبياً فكانت الإجابة أنها نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء.

وفي منتصف الشهر الجاري، علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على إشارات دولة قطر بشأن قرب حل الأزمة الخليجية.

وقال أنور قرقاش، في تغريدات سابقة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".

وتابع الوزير الإماراتي، أن السعودية تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، مؤكداً أن "التزامها - السعودية - بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".

وعلق قرقاش، في وقت سابق، على تغيب أمير قطر عن القمة الخليجية الـ40، التي اختتمت أعمالها في العاصمة السعودية الرياض.

 وقال قرقاش، "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة، وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة".

وتابع قرقاش: "غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاره،  ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

وانعقدت القمة الخليجية الـ40 في العاصمة السعودية الرياض في 10 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة دولة قطر ممثلة في رئيس الوزراء.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017،  أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

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