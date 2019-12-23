"ساتورب" تعلن عن استرداد جزئي للصكوك

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، عن استرداد جزئي للصكوك الخاصة، المجدول كل 6 أشهر.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أنه تم توزيع نحو 147 مليون ريال، والتي تمثل 3.92 بالمائة، من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.

وأشارت إلى أن عملية الاسترداد الجزئي للصكوك، جاءت وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال.

وأشارت إلى أن تصبح قيمة الإصدار الإجمالية تصبح 2.53 مليار ريال، بقيمة اسمية 67.46 ريال للصك الواحد.

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