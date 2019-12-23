جبل عمر تفتتح فندقاً جديداً بمكة وتتوقع أثراً إيجابياً

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، عن الافتتاح الرسمي لفندق جبل عمر دبل تري بمشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أن الفندق يتكون من برجين، يحتوي كل برج على 29 طابقاً فندقياً بإجمالي 448 غرفة و228 جناحاً.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لتشغيل الفندق أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن إنهاء عقد تأجير فندق ماريوت جبل عمر، مع مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، بالتراضي بين الطرفين.

وتحولت "جبل عمر" للخسائر خلال الربع الثالث من العام 2019، بصافي خسارة بلغ 80.62 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 469.62 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

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