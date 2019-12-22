وزير: السعودية أنفقت 400مليار ريال على منظومة النقل..السنوات الـ10 الماضية

الرياض – مباشر: قال وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، إن المملكة العربية السعودية أنفقت 400 مليار ريال على منظومة النقل خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف الوزير الجاسر، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "الإخبارية" السعودية مساء اليوم الأحد، أن المملكة تتميز بموقع جغرافي بين أكبر ثلاث قارات بالعالم ما يعد ميزة تنافسية كبيرة، لذا جاء التحول إلى مركز لوجيستي عالمي كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.

وأفاد الوزير الجاسر، بإنه للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030 في هذا الصدد، يلزم مواصلة الاستثمار في قطاع النقل على هذا النحو، فهي استثمارات ضخمة وكبيرة تفتح مجال واسع للشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف وزير النقل السعودي، أن منظومة السكك الحديدية بالمملكة تشهد نموًا متسارعًا خلال الفترة الجارية، حيث وصلت الشبكة إلى 5 آلاف كم، فضلا عن مشروعات المترو المزمع العمل عليها.

ولفت الوزير الجاسر، إلى التوسع في الاستثمار بالمناطق اللوجيستية في المملكة، والذي من المتوقع أن يعزز الاستفادة من منظومة النقل ويسهل قيام عدد من الصناعات والخدمات حول تلك المناطق.

وذكر أن المملكة استثمرت مبالغ ضخمة خلال العقود الماضية لتتجاوز أطوال الطرق لديها 73 ألف كم منها حوالي 5 آلاف كم طرق سريعة، ما وضع السعودية بالترتيب الأول عالميا من حيث ترابط وانتشار الطرق.

وتسعى المملكة للاستمرار في توسيع الشبكة ورفع مستوى السلامة والصيانة بالطرق، بحسب وزير النقل السعودي.

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