الحكومة: استقرار أسعار البنزين عالميا

جي بي سي نيوز :- سجلت أسعار البنزين بنوعيه في الاسبوع الثالث من شهر كانون الأول استقراراً حول معدلات أسعارها المسجلة في الأسبوع الثاني من نفس الشهر بحسب بيانات اعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاحد.

ووفقا للبيانات بلغ سعر البنزين أوكتان90 نحو 8ر599 دولار للطن مقارنة مع 5ر600 دولار المسجل في الأسبوع الثاني منخفضا بنسبة ضئيلة مقدارها 1ر0 بالمئة، فيما بلغت نسبة انخفاض سعر البنزين أوكتان 95 هذا الأسبوع 7ر0 بالمئة منخفضا من 9ر634 دولار إلى 8ر630 دولار. من جانب آخر، سجلت أسعار الكاز والديزل ارتفاعا ملحوظا هذا الأسبوع في الأسواق العالمية، فارتفع سعر الكاز من 7ر608 دولار للطن إلى 2ر633 دولار بنسبة 4 بالمئة، فيما ارتفع سعر الديزل من 1ر580 دولار للطن إلى 5ر603 دولار وبنسبة 4 بالمئة.

واستمر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الثاني الحالي عند 3ر451 دولار.

وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا في الأسبوع الثالث من هذا الشهر وصل إلى 2ر68 دولار للبرميل مقارنة مع 7ر66 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.